Мнение: Путешествие пробирки с кровью Скрипаля

Отличное расследование Диляны Гайтанджиевой о том, как могла быть осуществлена подтасовка с образцами крови Скрипаля.

Если коротко, то выяснилось, что главная из "улик" о том, что Скрипаль был отравлен "Новичком", была собрана в неизвестное время между 4 и 5 марта 2018 года и у нее даже нет точного времени прибытия в лабораторию в Портон-Дауне. Это почище допинговых пробирок будет.

Согласно документу Минобороны Великобритании, нет информации о том, когда именно (дата и время) были взяты образцы крови. Следовательно, эти образцы являются недопустимым доказательством в суде, поскольку без надлежащей цепочки хранения образцы могли быть подвергнуты манипуляции и заражены новичком. По данным Минобороны, образцы крови прибыли в Портон-Даун через 25 часов после того, как Скрипалей поместили в больницу. Для справки: расстояние между районной больницей Солсбери и Портон-Даун составляет всего 13 км или 18 минут езды, что означает, что передача доказательств заняла неоправданно много времени.

Есть четыре причины полагать, что образцы были подделаны, поскольку:

3.1. Ни у одного из людей, которые были в прямом контакте со Скрипасами, тест на Новичок не дал положительного результата. По данным правительства Великобритании, нервно-паралитическое вещество было распылено на дверную ручку дома Скрипалей. Юлия и ее отец Сергей прикоснулись к дверной ручке, и через несколько часов они оба рухнули одновременно на скамейку в Солсбери. Между тем, через несколько минут после того, как они, как сообщается, были отравлены, прикоснувшись к дверной ручке, Скрипали вручили хлеб троим детям, чтобы они покормили уток . Один из детей даже ел хлеб. Это было задокументировано видеозаписью камер видеонаблюдения, которую полиция показала их родителям. Несмотря на прямой контакт, ни у кого из детей не появилось никаких симптомов отравления, а в анализах крови не было обнаружено следов Новичка.

3.2. Нам сказали, что Новичок – самое смертоносное нервно-паралитическое вещество из когда-либо созданных. Однако ни одна из предполагаемых «кремлевских мишеней» (Скрипали и Алексей Навальный) не погибла, и все они полностью выздоровели без какого-либо ущерба для своего здоровья или непоправимого вреда. Как это возможно, что самое смертоносное нервно-паралитическое вещество в мире не причинило вреда ни одной из намеченных жертв, и все они полностью выздоровели?

3.3. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены препаратом Фентанил, а не нервно-паралитическим веществом «Новичок», говорится в первоначальном сообщении об инциденте . После того, как я опубликовал этот отчет в своей учетной записи Twitter, информация была немедленно отредактирована, а препарат фентанил был удален из исходной версии.

3.4 По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в Портон-Дауне, который получил и проанализировал образцы крови, уже был Новичок до предполагаемого отравления Скрипалей.. Хотя правительство Великобритании публично солгало, что только Россия могла быть источником нервно-паралитического агента Новичок, как оказалось, Портон-Даун также мог быть источником агента Новичка, "случайно" идентифицированного Портон-Дауном в образцах крови Скрипалей.

Также там проводится параллель с делом Навального.

Германия объявила, что Россия отравила Навального с помощью Новичка, и запросила помощь у ОЗХО. Следующий график событий, описанный ОЗХО, ясно показывает, что биомедицинские пробы, взятые у Навального, были необъяснимо задержаны на 5 дней (рабочие дни по календарю) до их передачи в лаборатории, назначенные ОЗХО.

Согласно отчету ОЗХО, биомедицинские пробы были взяты у Навального 6 сентября . 11 сентября ОЗХО получил запрос из Германии (5 рабочих дней после того, как были собраны образцы) и отправил их в ОЗХО назначенные лаборатории для анализа. Согласно недавно рассекреченной переписке между Германией и ОЗХО о предполагаемом отравлении Навального, «передача проб в справочные лаборатории ОЗХО должна происходить только после согласия Германии». Хотя образцы уже были собраны, Германия задержала свое разрешение на 5 дней (рабочих дней по календарю). Нет никаких объяснений, почему Германия задержала свое разрешение на столько дней.

Как и Великобритания, Германия также владела Новичком до предполагаемого отравления Навального. По данным немецких СМИ, образец был получен в 1990-х годах. В совместном отчете немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, еженедельника Die Zeit и телекомпаний NDR и WDR говорится, что немецкое шпионское агентство BND получило образец нервно-паралитического агента Novichok у российского ученого. В сообщении немецких СМИ говорится, что BND проинформировала американские и британские спецслужбы об этом деле после анализа, а небольшие количества яда были позже произведены в нескольких странах-членах НАТО. Одним из таких государств-членов НАТО были США.

К сожалению материал пока только на английском.

http://dilyana.bg/uk-defense-ministry-document-reveals-skripals-blood-samples-could-have-been-manipulated/

Там же представлены британские документы + даны необходимые ссылки

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