Победители стали оппозицией

Как вышло, что выигравшая парламентские выборы в Болгарии партия противопоставила себя остальным политическим силам.

Уходим в конструктивную оппозицию, пока суверен не примет другого решения — такая реплика Слави Трифонова, лидера победившей на июльских парламентских выборах в Болгарии партии «Есть такой народ» (ЕТН), сводит к нулю надежды на сформирование в стране регулярного правительства. Сейчас здесь действует техническое, назначенное президентом Руменом Радевым еще в мае.

Между тем суверен, то есть болгарский народ, дважды пытался привлечь партию, а правильнее сказать — формацию во главе с владельцем телеканала 7/8 TV, фронтменом музыкальной группы «Ку-Ку Бенд», к управлению своими судьбами. На апрельских парламентских выборах ей было отдано почти 18% голосов и второе место в парламенте после проатлантической партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Имевший ключи к созданию коалиционного правительства Трифонов тогда эту миссию провалил — позже возникло впечатление, что не без расчета. Таковой оправдался: на вынужденных досрочных июльских выборах ЕТН получила уже 24% голосов и первое место, а тефлоновый, казавшийся незаменимым премьер ГЕРБа Бойко Борисов отошел курить в сторону.

Болгарский телеведущий и лидер партии «Есть такой народ» Слави Трифонов. Фото: ЕРА

Однако известный каждому болгарину двухметрового роста 55-летний телеведущий и исполнитель народных и политических песен, победивший, казалось, дракона коррупции и сращивания власти с олигархическим капиталом, о чем все последние годы говорил, оказался капитаном без команды. К тому же органически не готовым ни к каким политическим союзам — а с 65-ю креслами ЕТН в 240-местном парламенте правительства не сформировать, это почти вдвое меньше необходимого. На словах призывая к созданию коалиции, маэстро Трифонов, не проведший в политике и дня, стал упорно защищать право «первой политической силы» на безоговорочную поддержку остальных парламентских партий. Выдвинув короткую и слишком общую программу, с порога предупредил: не согласные с ней — предатели. Наконец, предложил такой состав кабинета во главе с 44-летним бизнесменом Пламеном Николовым, выпускником философского факультета Софийского университета, что потенциальным партнерам по коалиции серьезно его воспринять было крайне сложно.

Ставшего номинально первым, политика страны упрекают в том, что он вообразил себя отцом нации и застыл в этой позе. Сама же партия ЕТН, как выразился политолог Евгений Дайнов, похожа на злых детей из романа Стивена Кинга, убежавших из детского сада — они ненавидят мир взрослых и хотят его уничтожить.

Крайняя неопытность в сочетании с самоуверенностью и этой ненавистью к «взрослым» делают партию Трифонова легкой мишенью других игроков, поднаторевших в политике.

Как это часто случалось в истории, вторит ему профессор культурной антропологии в Софийском университете Ивайло Дичев, народный бунт против тоталитарной власти ГЕРБа породил чудовище: антисистемную партию ЕТН, которая просто хочет ликвидировать политическую систему как таковую. На повестке дня стоит мучительный вопрос о том, что является большим злом. Оба лидера презирают парламент и государственные институты. Г-н Борисов, возможно, давил и подкупал, но он все же общался с нами, своими согражданами, и поэтому ему удавалось править более десяти лет. Г-н Трифонов отказывается даже от этого: он отдает приказы через Facebook, сидя у себя дома на диване, и не считает, что все мы являемся частью одной нации, которой ему, видимо, противно управлять.

Глава партии ГЕРБ Бойко Борисов. Фото: ЕРА

Полным взаимным неприятием проникнуты отношения всех шести партий, прошедших в парламент. Политическая система Болгарии оказалась в патовой ситуации, предупредил бывший премьер Иван Костов. Олигархия и мафия оказывают сильное влияние на руководство по меньшей мере половины парламентских образований, и потому парламентский кризис углубляется, а надвигающийся конституционный разрушит институты страны, они уже теряют власть и управляемость.

Президент Румен Радев призвал политические силы не испытывать терпения народа, но это вынужденная риторика: мандат на формирование кабинета ни одна партия претворить в жизнь не в состоянии. По мере снижения авторитета импотентных политиков понемногу растет его собственный, и это весьма кстати: осенью Радеву переизбираться. По этому случаю ему не дают забыть, кому он, бывший военный летчик, обязан своим возвышением (все знают, что наследникам коммунистов — Болгарской соцпартии, выдвинувшей его кандидатуру на выборах 2016 года). Этот, как он о себе говорит, «натовский генерал и первый болгарин, который закончил военно-воздушную академию в США», не прочь услышать от российского посла в Софии Элеоноры Митрофановой, что он «умен и красив», а затем демонстративно сфотографироваться с нею же на Шипке во время очередной годовщины памятных событий.

Граждане Болгарии в день голосования на парламентских выборах, 11 июля 2021 года. Фото: ЕРА

Впрочем, видимых бонусов левым эти пассы не добавляют: под руководством нынешнего лидера БСП Корнелии Ниновой партия ушла на третьи роли.

Так что Слави Трифонов, вероятно, дождется еще одного волеизъявления «суверена» на третьих в этом году парламентских выборах, которые, скорее всего, будут совмещены с президентскими. Они могут состояться, сообщают из парламента, в два тура 7 и 14 ноября. Не исключено, что «суверен» скажет тогда свое новое слово: проведенный во второй половине августа агентством Market Links опрос показывает, что ЕТН скатывается на третье (!) место по популярности среди парламентских партий, а ГЕРБ возвращает себе первое. Второе, хотя и не слишком уверенно, заняла партия городской интеллигенции «Демократическая Болгария», чей сопредседатель, бывший министр юстиции Христо Иванов, является, согласно опросам того же агентства, вторым по популярности политиком после Слави Трифонова. Это, пожалуй, самый взвешенный и не вызывающий ни у кого явного отторжения деятель.

Геннадий Габриэлян, корреспондент «Новой» на Балканах

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