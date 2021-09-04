 

Мнение: Кириенкина карма

04.09.2021, 4:24, Разное
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Ооо, все как я писал (см. недавний мой пост о том, что Единой России становится не по карману федеральная кампания). До сих пор придворные аналитики изо всех сил пытались делать хорошую мину при плохой игре, но наконец и они почуяли, что жареным пахнет уже совсем нестерпимо. Видали, как заговорил купленный с потрохами Незыгарь?! Впервые эти ребята, сами удивляясь собственной смелости, вдруг признали, что КПРФ “может” обойти ЕР.

Но и это еще далеко не предел; очень похоже, что эти выборы положат конец не только ЕР, но и непотопляемому Кириенко – поэтому ждем, кто первый из купленных переметнется и начнет писать о “безумной внутренней политике АП”. Вскоре беднягу Кириенко, видать, опять выкинут, как нашкодившего щенка, из власти, заодно повесив на него всех собак. Но ему, впрочем, не привыкать. Карма такая у человека, ничего не попишешь.

Жалко ли его? Пожалуй, да; ведь он всего лишь первый ученик, опять не за свои грехи пострадает.

Источник: Размышления вольного социолога



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