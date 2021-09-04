Стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан

Объявивший себя и.о. главы Афганистана экс-вице-президент страны Амрулла Салех отправился из провинции Панджшер в Таджикистан, сообщил источник в Кабуле.

«Ситуация в Панджшере довольно непростая. Талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ и признано террористическим – прим. ВЗГЛЯД) держат осаду региона с четырех сторон, блокируют доступ провинции к интернету, электричеству и телефонной связи. Салех минувшей ночью покинул Панджшер и направился в Таджикистан», – сказал собеседник ТАСС.

По расчетам источника, Салех уже должен был попасть в Таджикистан.

Ранее в пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.

Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».