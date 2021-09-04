Мнение: Украинский инструмент

Украинский инструмент

На фоне традиционных мантр про «борьбу с Россией», «европейские демократические ценности» и «стремление в НАТО», а также клоунских заявлений про «сильнейшую армию Европы», «самый грязный газ» и «космическое будущее Украины», главной задачей Зеленского во время визита в США было получение гарантий от администрации Байдена, что в среднесрочной перспективе США не будут стремиться к смене марионеточного режима на Украине. В Вашингтоне не забыли телефонных разговоров Зеленского с Трампом, встреч лиц из окружения Зеленского с Джулиани, а также начавшегося преследования Порошенко.

Разумеется, сейчас о посадке Порошенко нет и речи, про встречи с Джулиани и разговоры с Трампом стараются забыть, как о страшном сне, а публичная позиция заключается в том, что Зеленский всегда был за демократов, но был вынужден сотрудничать с Трампом. Тем не менее, вопросы остаются. Переносы встречи с Зеленским с весны на конец августа наглядно показали, как именно США относятся к Украине в целом и Зеленскому в частности.

Причем все это происходило на фоне разговоров о том, что США раздумывают над тем, чтобы поставить другую, более удобную демократам марионетку, в духе того же Порошенко, если не самого Порошенко по второму кругу. И именно в этом контексте подавалась тема «вагнергейта», который должен быть утопить Ермака и Зеленского, но в итоге был отложен, так как «Беллингкет» получил указания не публиковать кино, где прямо обвинялось окружение Зеленского в работе на ФСБ, о чем уже давно говорили и говорят Порошенко и аффилированные с ним медиа.

А тут еще и регулярные митинги карманных нацистов под офисом Зеленского, подпитываемые все тем же Порошенко. Все это, разумеется, рассматривалось через призму возможной смены власти на Украине. Поэтому среди вороха словесного мусора, который в промышленных масштабах выдавало окружение Зеленского во время визита в США, были примечательные заявления, отражающие реальную цель поездки – пролонгировать ярлык на княжение. Совсем не случайно прозвучала акцентированная фраза «к текущему руководству Украины у Байдена нет негатива, ноль негатива» и последующие рассказы про «возможную химию между Зеленским и Байденом».

Это важно для Зеленского и его окружения именно с точки зрения внутриукраинской политики, где сомнения в том, что США поддерживают Зеленского, как зиц-председателя марионеточной администрации, порождали мысли о том, что грядет скорая смена власти и надо готовиться к «транзиту». Грубо говоря, могла обостриться реальная конкуренция за пост зиц-председателя. Теперь же окружение Зеленского всеми силами стремиться показать, что США полностью поддерживают Зеленского и планов менять его нет. А значит, программа борьбы с Россией и «европейских реформ» будет реализовываться все той же марионеточной администрацией.

Разумеется, у этого есть цена. Тут и контракт для «Вестингауз» на постройку энергоблоков Хмельницкой АЭС, и пакет денежной помощи, большая часть из которой составит работа американских компаний, получающих американские бюджетные деньги. Но главное – полный блок на расследование дела «Бурисмы» и любых обвинений в адрес Хантера Байдена, преследование тех лиц, которые осмеливались эту информацию обнародовать и распространять (Деркач, каналы Медведчука, обслуга Коломойского), фактический отказ от посадки «лучшего украинского друга Байдена», дистанцирование от всех связей с Республиканской партией и трампистами.

Разумеется, подобная зависимость дает США различные возможности по дальнейшему использованию Украины против России, причем Украина тут – именно объект международных отношений, территория которого используется как плацдарм для проведения американской политики по «сдерживанию России». Интересов Украины тут, конечно, нет и близко, ее издержки не важны, поэтому и расходы на Украину у США строго дозированы. В первую очередь, они направлены на консервацию текущей структуры внешнего контура управления, который работает на минимизацию влияния России, Китая и ЕС на столь удобный для США украинский инструмент.

Все разговоры о том, что США уйдут с Украины, которыми потчевали еще с 2014-го года, весьма далеки от реальности. Пока они видят пользу от использования Украины против России или ЕС, они ее будут использовать и будут тратить на нее ограниченные ресурсы, чтобы проект продолжал существовать. Разумеется, в какой-то гипотетический момент конъюнктура может поменяться, как она поменялась в том же Афганистане, но пока что предпосылок для этого нет.

Замена Порошенко на Зеленского в этих вопросах совсем не принципиальна. И не так важно, будет ли после Зеленского Аваков, Кличко или Яценюк – они будут играть в рамках все той же американской игры, не выходя за красные флажки. Попытки же легально противостоять этому курсу будут заканчиваться так же, как это сейчас всем демонстрируют на примере ОПЗЖ и Медведчука, а также различных украинских политиков и блогеров, которые несколько лет рассказывали, что установленный в Киеве марионеточный режим можно изменить легальными политическими методами. Сейчас они уже рассказывают, что они не ожидали такого от Зеленского, что их ожидания предали и даже Порошенко был не так уж плох.

На деле же, при Порошенко был установлен этот самый марионеточный режим в обнимку с нацистскими бандами. При Зеленском продолжается его институциализация с окончательным устранением любого трения, мешающего операторам внешнего контура управления. А будет ли устранять это трение зиц-председатель Зеленский или тот же Порошенко – вопрос не самый принципиальный. В конечном итоге важно лишь то, добиваются ли США своих целей или нет.

Как недавно начали объяснять в американских СМИ, на самом деле никогда не было цели устанавливать демократию в Афганистане и делать Афганистан процветающей страной, потому что Америка преследовала прежде всего свои собственные интересы. Само собой, этот подход ровно в такой же степени применим и к Украине, а также к другим странам, где путем агрессий и государственных переворотов начали устанавливать «демократию по-американски».

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/ukrainskiy-instrument/ – цинк

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