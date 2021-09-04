 

ЦИК начала оперативную проверку

04.09.2021, 3:34, Разное
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…после публикации «Новой газетой» аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в Королеве.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что направила группу оперативного реагирования для изучения аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в подмосковном Королеве после публикации «Новой газеты». Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

«Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность — тем более, если это будет квалифицировано, как групповой сговор», — сообщили там.

Также в ЦИК заявили, что направили официальные письма Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета, Губернатору Московской области и Председателю избирательной комиссии Московской области с «настоятельной» просьбой в максимально короткие сроки принять «все необходимые меры» для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области и «тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений», представленных в материалах «Новой газеты».

«Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК РФ освобожденные от своих должностей, опять «всплывают» в том или ином должностном качестве, и, фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг», — отметили в комиссии.

Накануне «Новая газета» опубликовала аудиозаписи с совещания по думским выборам в Королеве, где обсуждались будущие фальсификации. Один из присутствующих сделал аудиозапись инструктажа и передал «Новой» с небольшой аннотацией. Три человека независимо друг от друга прослушали анонимную запись и по тембру, манере говорить и ряду характерных оборотов сделали предположение: голос «инструктора» показался им очень похожим на голос советника главы Королева Жанны Прокофьевой.

Представительница городской администрации рассказывала, как именно предстоит обеспечить победу кандидатов от «Единой России»: «Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия: 42–45. Это по списку за партию», — говорит голос. После этого «Новая газета» направила аудиозапись и запрос от редакции в Центральную избирательную комиссию.

Источник: Новая газета



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