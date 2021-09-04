Полиция сообщила об обысках в администрации Красносельского района Петербурга

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04.09.2021, 3:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В администрации Красносельского района проходят обыски по делу о мошенничестве», – сообщил источник ТАСС.

11 августа в Москве арестовали бывшего главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву, обвиняемых в растрате 180 млн рублей.



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