Полиция сообщила об обысках в администрации Красносельского района Петербурга

В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В администрации Красносельского района проходят обыски по делу о мошенничестве», – сообщил источник ТАСС.

11 августа в Москве арестовали бывшего главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву, обвиняемых в растрате 180 млн рублей.