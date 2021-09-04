В США назвали страну, которая заинтересована в покушениях на американцев

“Соединенные Штаты по-прежнему осведомлены о сохраняющейся заинтересованности Ирана в нападениях на американских граждан, включая бывших и нынешних чиновников, – говорится в сообщении. – Мы не потерпим никаких нападений на граждан США ни здесь, ни за рубежом”.

В пятницу власти США ввели санкции против четырех сотрудников спецслужб Ирана.

В Вашингтоне считают, что они причастны к организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки иранского происхождения Масих Алинеджад, отмечает BBC News. Алинеджад – критик иранского правительства.

В результате неудавшегося заговора с целью похищения журналиста в июле этого года минюст США предъявил обвинение подозреваемым гражданам Ирана.

В Тегеране обвинения США назвали “необоснованными и абсурдными”.

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