 

В США назвали страну, которая заинтересована в покушениях на американцев

04.09.2021, 2:50, Новости дня
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“Соединенные Штаты по-прежнему осведомлены о сохраняющейся заинтересованности Ирана в нападениях на американских граждан, включая бывших и нынешних чиновников, – говорится в сообщении. – Мы не потерпим никаких нападений на граждан США ни здесь, ни за рубежом”.

В пятницу власти США ввели санкции против четырех сотрудников спецслужб Ирана.

В Вашингтоне считают, что они причастны к организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки иранского происхождения Масих Алинеджад, отмечает BBC News. Алинеджад – критик иранского правительства. 

В результате неудавшегося заговора с целью похищения журналиста в июле этого года минюст США предъявил обвинение подозреваемым гражданам Ирана.

В Тегеране обвинения США назвали “необоснованными и абсурдными”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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