В Госдепе рассказали об оставшихся в Афганистане американцах

Большинство оставшихся в Афганистане американских граждан имеют двойное гражданство и проживающие в республике большие семьи, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы находимся в постоянном контакте с американцами, которые остаются в Афганистане и, возможно, все еще хотят уехать оттуда», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.

При этом, как утверждает дипломат, большая часть из тех, кто остался, – это те, у кого есть как американское, так и афганское гражданство, так что некоторые из них приняли решение не покидать родину.

«Большинство остающихся [в республике] американских граждан – это люди с двойным гражданством, для которых Афганистан – дом, у которых там живут члены их большой семьи. Так что не удивительно, что решение о том, уезжать или не уезжать из того места, которое они считают своим домом, для них является крайне болезненным», – отметил госсекретарь.

Во среду президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.