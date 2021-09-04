Посол Германии: НАТО всегда сложно принимать новые страны, где есть военные конфликты

“Вы знаете, что НАТО – это 30 стран-членов. Получить консенсус непросто. Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом: есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть такие конфликты”, – сказала Фельдгузен.

В то же время, по ее словам, уже сегодня Украина имеет инструменты, чтобы идти дальше.

“Это годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина – НАТО, которые каждый год имплементируются Украиной. К тому же, уже почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей Альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности. И там есть не только военные реформы, но и судебная и антикоррупционная”, – сказала она.

Фельдгузен заявила, что очень хотела бы, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркнул Кулеба.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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