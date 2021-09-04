Блинкен анонсировал виртуальную встречу министров G20 по Афганистану

Блинкен отметил, что он возглавит встречу министров стран G20 вместе с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Госсекретарь США подчеркнул, что его ведомство находится в “постоянном контакте” с американскими гражданами, которые все еще находятся в Афганистане и хотят уехать.

“Мы продолжаем поддерживать каналы связи с “Талибаном” по важным для нас вопросам, начиная с обязательства позволить людям покинуть Афганистан, если они захотят это сделать”, – резюмировал Блинкен.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

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