Замполит

Штрихи к портрету первого главы талибского правительства.

В «Талибане» (организация признана террористической и запрещена в РФ) объявили об обретении духовного лидера, который встанет над правительством как верховный арбитр. Это иранская модель теократического государства. Высшим авторитетом станет Хайбатулла Ахундзада, признанный религиозный лидер талибов. О его фигуре и о будущей конфигурации власти в Афганистане рассказывает Василий Кравцов — кандидат политических наук, в 2016–2018 гг. — первый секретарь посольства РФ в Кабуле, в 2019 г. — старший политический советник миссии ООН в Афганистане.

Василий Кравцов

востоковед, кандидат политических наук

Личность Хайбатуллы Ахундзада специалистам известна хорошо. Он родился в 1961 году в религиозной семье. Отец и дед его были сельскими муллами.

Происходит он из племени нурзай, входящего в племенную группу панджпаи конфедерации дуррани. Это довольно мощное объединение в районах с основными точками Спинбулдак, запад Кандагара, далее в провинциях Гильменд, Фарах, вплоть до Герата. И при недавнем захвате территорий от Спинбулдака до Герата вооруженные формирования нурзаев и были главной ударной силой. На севере они дошли даже до Шибергана и брали резиденцию маршала Рашида Дустума. При полном преобладании талибов присутствие иностранных террористических организаций там было минимальным.

Хайбатулла Ахундзада наследовал традиции семьи — окончил семинарию, медресе и проявил себя на стезе религиозного служения. В период антисоветского джихада вплоть до падения правительства Наджибуллы он был в бандах проповедником, переходил из отряда в отряд.

Его деятельность была направлена на психологическую мотивацию молодежи в бандах, на укрепление идей джихада.

Надо заметить, что работал Хайбатулла обычно в бандах близкой ему племенной принадлежности. Несмотря на его заявления, что слова его от бога, и сам он чист и вне племен, отказаться от племени в Афганистане невозможно.

Когда все рухнуло Хайбатулла примкнул к созданному в октябре 1994 года «Талибану». Это связано с тем, что его проповедническая деятельность проходила в том числе среди банд «Движение Исламской революции Афганистана» Мухаммада Наби.

Хайбатулла Ахундзада. Фото: AP / TASS

Ни тогда, ни в дальнейшем он никогда не воевал как боевик или командир бандгруппы.

Со временем Хайбатулла Ахундзада стал признанным религиозным авторитетом и функционером в движении талибов. Когда перед движением встала проблема избрания лидера в мае 2016 года он был назначен лидером «Талибана». При этих назначениях возникали неизбежные трения и соперничество между командирами, чреватыми даже вооруженными столкновениями.

Поэтому движение отказалось от выдвижения на высший пост даже командиров самого высокого ранга. Кое-кто даже связывал гибель предыдущих руководителей от ударов американской авиации и беспилотников с внутренней борьбой: конкуренты сдавали местоположение лидеров разведке стран коалиции. Из этих соображений стоящего вне военной иерархии Хайбатуллу и выдвинули. Его религиозный ранг муалави позволяет иметь собственное медресе. И он в свое время создал его в Кветте, где он жил с семьей и преподавал.

Но с его назначением лидером Афганистана все не так просто.

Тот Хайбатулла Ахундзада, которого мы знаем, реально управлять страной не будет.

Это аналог аятоллы. Править же по иранскому сценарию будет другой, мы скоро узнаем его имя.

Ведь снова возникла та же самая проблема — кому отдавать пост главы правительства? Если политическая ситуация вынуждает, талибы вполне способны проявить полное единство в достижении цели. Но если отдать власть людям, командовавшим войсками при захвате власти в Кабуле, между ними возникнут такие противоречия, что до стрельбы дойти может. Это объективный процесс.

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Надо понимать, что афганская война в значительной своей части — война тайная. Мы видим отдельные вбросы в СМИ, журналисты и общество пытаются гадать на этой открытой панели. Но больше половины решений и событий во время афганской войны вызваны скрытыми мотивами и обстоятельствами.

Поэтому по фигуре Хайбатуллы Ахундзада мы не можем определить, какая будет политика у правительства талибов. Он и вмешиваться не станет, ограничится урегулированием склок между вице-премьерами, назначенными из выдающихся функционеров движения.

Политики талибов как таковой пока нет, она еще не сформирована.

Есть лишь отдельные мазки на пока пустом холсте, да и они ни в каких документах не обозначены.

Единственное, что можно утверждать достоверно — в проведении экономической политики у будущего правительства положение тяжелейшее. Да, в Афганистане за 42 года гражданской войны ни разу не было голода. Торговцы это мощная лоббистская сила, практически буржуазный класс. Они обходят любые попытки повлиять на их бизнес.

Они кормят людей, да и сами выросшие среди базаров талибы являются стихийными рыночниками. Но ведь управление экономикой не исчерпывается такими простейшими задачами, как доставка продовольствия.

Валерий Ширяев

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