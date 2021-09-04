Шотландские ученые создали голограмму, к которой можно прикоснуться

Шотландские ученые из университета в Глазго создали осязаемую голограмму. Впервые можно не только видеть объемное изображение, но и прикасаться к нему.

Секрет в том, что вокруг голограммы создаются потоки воздуха, контролируемые специальными устройствами. Разработчики сообщают, что их новая технология выведет виртуальную реальность на новый уровень. Кроме того, что объемные изображения можно потрогать, с ними можно работать без шлемов, очков или других вспомогательных гаджетов.

Во время демонстрации пользователю позволили поиграть в баскетбол с виртуальным мячом. Это одно из самых простых применений голограмм, отмечают изобретатели.