 

Шотландские ученые создали голограмму, к которой можно прикоснуться

04.09.2021, 1:40, Новости дня
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Шотландские ученые из университета в Глазго создали осязаемую голограмму. Впервые можно не только видеть объемное изображение, но и прикасаться к нему.

Секрет в том, что вокруг голограммы создаются потоки воздуха, контролируемые специальными устройствами. Разработчики сообщают, что их новая технология выведет виртуальную реальность на новый уровень. Кроме того, что объемные изображения можно потрогать, с ними можно работать без шлемов, очков или других вспомогательных гаджетов.

Во время демонстрации пользователю позволили поиграть в баскетбол с виртуальным мячом. Это одно из самых простых применений голограмм, отмечают изобретатели.



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