 

У отца сестер Хачатурян посмертно заподозрили педофильские наклонности

04.09.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтец сестер Хачатурян Михаил, возможно, имел склонность к педофилии, это подтверждается выводами экспертизы, проводимой в рамках уголовного дела, возбужденного против мужчины посмертно, пишут СМИ.

Экспертиза проводилась в рамках уголовного дела по трем статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание», пишет «Московский комсомолец».

В рамках экспертизы в отношении Михаила Хачатуряна изучили медицинскую документацию, опросили персонал медучреждения, где тот лечился, родственников с обеих сторон, друзей девочек, соседей и других.

Эксперты пришли к выводу, что Хачатурян манипулировал окружающими с помощью угроз, демонстрации насилия, жестокости, оскорбления, унижения, а также применял «побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие».

Сексологическое исследование в рамках экспертизы установило, что у Хачатуряна было расстройство сексуального влечения «педофильного типа».

Экспертиза подтвердила, что рассказывали дочери убитого о нем.

Ранее психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского в рамках дела об истязании и сексуальном насилии над сестрами Хачатурян, установила, что убийство девушками отца произошло из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним.

Напомним, в марте сестер признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца. В апреле решение о возврате в Генпрокуратуру дела старших сестер Хачатурян вступило в силу.



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