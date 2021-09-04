 

В Нафтогазе заявили о скором завершении «Северного потока – 2»

04.09.2021, 1:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что технически «Северный поток – 2» в ближайшие недели будет достроен, но газопроводу якобы не разрешат работать в коммерческом режиме.

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме», – приводит слова Витренко РИА «Новости».

«То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», – сообщил Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению главы Нафтогаза, для сертификации оператор «Северного потока – 2» должен «доказать полное соответствие европейскому праву», что невозможно.

В ближайшее время, добавил Витренко, пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Накануне председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме сообщил, что завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго. Днем ранее он заявил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне.

В конце августа в Газпроме заявляли о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.



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