Шевченко заявил, что хотел продолжить контракт со сборной Украины

Шевченко рассказал, что он и его команда провели в сборной “прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие”.

“Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них – почему наша команда не продлила контракт с национальной командой. После Евро 2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро 2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было. 30 числа [июля] контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Я констатирую факты”, – сказал он.

По словам Шевченко, за две недели он “слышал очень много разговоров” и считает, что болельщики, журналисты и общественность “должны знать, как все происходило”.

“За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт”, – заявил он.

Шевченко также сказал, что сейчас у него нет контактов с Павелко.

Как пишет Tribuna.com, Шевченко также заявил, что “ни в коем случае” не намерен решать ситуацию в суде.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

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