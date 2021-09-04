 

Шевченко заявил, что хотел продолжить контракт со сборной Украины

04.09.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шевченко рассказал, что он и его команда провели в сборной “прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие”.

“Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них – почему наша команда не продлила контракт с национальной командой. После Евро 2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро 2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было. 30 числа [июля] контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Я констатирую факты”, – сказал он.

По словам Шевченко, за две недели он “слышал очень много разговоров” и считает, что болельщики, журналисты и общественность “должны знать, как все происходило”.

“За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт”, – заявил он.

Шевченко также сказал, что сейчас у него нет контактов с Павелко.

Как пишет Tribuna.com, Шевченко также заявил, что “ни в коем случае” не намерен решать ситуацию в суде.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.05 / От космического мусора пострадал канадский манипулятор на МКС

24.03 / Дом внештатного агента НАБУ Шевченко обыскали. СБУ обвиняет его в провокации военного конфликта в Украине

23.02 / Правоохранители сообщили о подозрении бывшему топ-менеджеру “Укрзалізниці”

22.07 / В больнице умер раненный на Донбассе украинский военный

10.10 / Сбежавших из тюрем политиков Киргизии призвали вернуться за решетку

20.06 / Российские звезды рассказали, что подарили Галкину на день рождения

05.05 / В Багдаде сообщили о жертвах при атаке на нефтяное месторождение

02.06 / Лукашенко согласился, чтобы боевики “ЛНР” допросили Протасевич: Милости просим к нам

26.09 / Малышева назвала симптомы заболеваний-близнецов коронавируса

20.10 / Guardian – бельгийский министр заявил, что его страна близка к коронавирусному «цунами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика