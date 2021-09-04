В третий круг парного разряда US Open пробились две украинки

Соперницами украинок были Александра Крунич и Нина Стоянович, обе из Сербии. Игра продолжалась три сета, все они завершились одинаково.

Итоговый результат – 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Костюк и Ястремской.

Соперники украинок в третьем круге (1/8 финала) определяться позже.

Также в пятницу свой поединок второго круга играла в паре с Ренатой Ворачовой из Чехии украинка Ангелина Калинина. Их соперницами были Анастасия и Арина Родионовы, представляющие Австралию.

Судьба игры решалась в третьем сете, намного лучше его провели австралийки, которые вышли вперед 5:0. После этого украинки сократили разрыв. Поединок завершился в пользу австралиек – 4:6, 6:3, 6:4.

Все украинки, которые играли 3 сентября в парном разряде турнира в США, перед этим “вылетели” из соревнований в одиночном разряде: Ястремская и Костюк – в первом круге, Калинина – во втором.

Свой поединок второго круга парного разряда не провела еще одна представительница Украины, Надежда Киченок. В паре с Ралукой Олару из Румынии они сыграют с парой Айла Томлянович (Австралия) / Андреа Петкович (Германия).

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн.

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