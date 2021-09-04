 

Байден распорядился рассекретить часть документов о терактах 11 сентября 2001 года

04.09.2021, 1:02, Новости дня
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“Американский народ заслуживает более полного представления о том, что его правительство знает об этих нападениях. Неизбирательное раскрытие секретной информации может поставить под угрозу национальную безопасность, включая усилия правительства США по защите от будущих терактов, но информация не должна оставаться засекреченной, если общественный интерес к раскрытию информации перевешивает любой ущерб национальной безопасности”, – говорится в заявлении главы Белого дома.

В числе информации, которую распорядился рассекретить Байден – сообщения Федерального бюро расследований из первоначальных материалов расследования терактов.

Контекст:

11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.

Эти беспрецедентные теракты совершили 19 членов террористической организации “Аль-Каида”. Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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