…Пушкину и не снилось

Моргенштерн в гостях у Гордона.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон — это примерно как наш Владимир Познер. В том смысле, что к нему, как и к Познеру, приходят на интервью самые влиятельные деятели культуры, политики и прочие местные и российские знаменитости, для которых участие в его программах — своего рода знак отличия или даже почета (как ни относись к личности интервьюера и особенностям его творческой манеры). В заставке программы «В гостях у Дмитро Гордона» мелькают герои разных лет: Евгений Евтушенко, Михаил Жванецкий, Алла Пугачева…

Теперь представьте, что Познеру в личную почту пишет некий крайне своеобразный персонаж, известный своей эпатажностью, но при этом считающийся «кумиром подрастающего поколения»: «Дяденька Познер, а возьмите-ка у меня интервью. Все в моей жизни есть — слава, деньги сумасшедшие, — а мне еще и с вами поговорить охота. Прилетайте-ка ко мне. Очень я вас уважаю». Думаю, что Владимир Владимирович, прочитав такое сообщение, посмеется, быстренько отправит его в спам и забудет. Как-то не к лицу главному интервьюеру страны, «задрав штаны, бежать за комсомолом».

А вот украинский Познер, то есть Гордон, откликнулся на предложение своего нового «героя» с большим энтузиазмом, когда тот сам предложил встречу в Стамбуле и признался, что он давний фанат журналиста. Коллега и жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман с восторгом проанонсировала это интервью на своей странице в фейсбуке:

«Гордон и Г—н» — именно так скандальный шоумен Моргенштерн предложил назвать свое интервью с Дмитрием Гордоном.

Концентрация самоиронии, мемов, мата, юмора на грани и за гранью, агрессии, слез и смеха в этой беседе зашкаливала… Запрещенный СБУ за пропаганду наркотиков и подавший на нее в суд Моргенштерн по результатам 2020 года стал самым популярным артистом в украинском ютубе… На запись программы в Стамбул он прилетел на частном самолете, захватив с собой не только красотку-невесту Дилару, но и тетю, дядю, будущих тещу и тестя и многочисленную охрану… Это надо смотреть. «Инджой!»

«Кумир молодежи» встретил гостя в трусах леопардовой расцветки и шлепанцах, так что его голые ноги, которые он постоянно закидывал одна на другую, все два часа маячили в кадре. Респектабельный Гордон, который к тому же раза в два старше героя, сразу предложил перейти на «ты» и всем своим видом показывал, как ему лестно общение с юным (23 года) собеседником, выбравшим его в интервьюеры.

После перехода на «ты» Моргенштерн мгновенно перешел и на мат, вынудив своего визави тоже продемонстрировать владение «великим и могучим» русским матерным, дабы не выглядеть в глазах молодого поколения замшелым и закомплексованным старым пнем. Концентрация мата в этом выпуске программы действительно зашкаливала — причем мата примитивного, однообразного, убогого. Так матерятся подростки на улицах, демонстрируя свою взрослость и пренебрежение нормами приличия. Потом один из зрителей написал: «Столько мата, сколько я услышал за два часа, я не слышал за 25 лет службы в армии».

«Считаешь ли ты себя виртуозом русского мата?» — спросил Моргенштерна Гордон. «Кем?» — переспросил тот, видимо, впервые в жизни услышав слово «виртуоз».

«Что бы Пушкин сказал, услыхав тексты твоих песен?» — поинтересовался журналист, процитировав несколько строк из этих песен. «В то время он бы … (ничего. — И. П.) не понял. «А ты Пушкина какие-то произведения знаешь?» Поэт и певец современности призадумался: «Ну, это… нянечке своей…» — «Арине Родионовне» — услужливо подсказал интервьюер.

Одну из своих песен гражданского звучания автор пропел-продекламировал сам: «Навальный Леха — у/ Навальный Леха — э/ Леха-Леха-Леха — у/ Леха-Леха-Леха — э». Когда-то он посвятил ее опальному оппозиционеру. Впрочем, после единственной личной встречи с «Лехой» Моргенштерн в нем (такая жалость!) разочаровался: «Потому что он не настоящий. Это робот, а не человек… И все, что с ним происходило (от отравления до ареста и посадки в тюрьму. — И. П.), скорее всего — это запрограммировано. Понимаешь, по сценарию все идет». Гордон уточнил: то есть людей, которые поднимают свой голос против каких-то несправедливостей, можно и убивать? Тебе-то не страшно?» — «Раз это произошло — значит, так и должно быть, — не смутился юный герой. — Кто, …, в адекватном уме будет … (разглагольствовать. — И. П.) про тех, кто может тебя убить?» — «Хорошо», — смиренно согласился Гордон, переходя к другой теме.

Когда речь зашла о Путине, скандалист и бунтарь в грязь лицом не ударил: «Это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир. Я как шоумен очень это уважаю. Чуваку до … (много. — И. П.) лет, и он справляется». — «Путин 20 лет у власти. Почти всю твою жизнь. Тебе не надоело?» — не унимался зловредный интервьюер. «Мне … (все равно. — И. П.)», — отмахнулся «виртуоз» мата.

Конфликт Украины с Россией ему неинтересен («Мне … (безразлично. — И. П.) то, что происходит у меня в стране. А в чужой — тем более».

На фирменный вопрос Гордона «чей Крым?» ответил не задумываясь: «Крымчан». Когда же Гордон попробовал апеллировать к международным нормам (мол, согласно им, Крым — территория Украины), герой мгновенно отбрил провокатора: «Слушай, не поверишь, мне …» (по барабану. — И. П.) На удивление политически грамотным оказался в скользких вопросах этот «кумир подрастающего поколения», не исключающий для себя возможности однажды пойти в политику и даже — чем черт не шутит — в президенты, чтобы «подарить всем любовь и счастье».

Ответ Моргенштерна «пропагандисту Гордону» про Крым пришелся по душе даже Ольге Скабеевой. Этот фрагмент интервью она процитировала в своем ток-шоу «60 минут» как пример поражения своего украинского коллеги и точного реагирования на провокации молодого российского патриота. Признание Скабеевой дорогого стоит. К тому же Моргенштерн на российском госканале — дополнительный стимул для привлечения молодой аудитории в ток-шоу, которое обожают в основном зрители старшей возрастной группы.

Не скрывает удовлетворения и группа Дмитрия Гордона. Не зря летали в Стамбул: «Интервью Гордона с Моргенштерном таки порвало ютуб! Причем не только Украины, но и еще шести стран. Прошли всего сутки после публикации. На внутреннем счетчике уже 2 миллиона 250 тысяч просмотров. И первые места в трендах ютуба семи государств…»

Гармоничный во всем (в кривлянии, татуировке числа дьявола на лице, грязном языке, гуманитарной дремучести, политическом бесстыдстве и даже полуголом обличье, в котором он позволил себе предстать перед аудиторией), Моргенштерн — безусловный герой нашего времени. Времени культурной деградации, на которой к тому же можно отлично зарабатывать. Годовой доход Моргенштерна — полтора миллиона долларов. Пушкину и не снилось.

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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