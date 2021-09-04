 

В Швеции начали плавить железо 2200 лет назад

04.09.2021, 0:46, Новости дня
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Во время раскопок в северо-восточной части Швеции обнаружена кузня, в которой плавили железо еще 22 века назад. Строения относятся к периоду примерно 200 года до нашей эры, отмечают ученые.

В земле сохранились заготовки металла, полуразрушенные печи, руда, а также инструменты и древнее оборудование, которое предки современных людей использовали для плавки железа.

Вообще-то, на большей части Европы на смену бронзовому веку пришел железный примерно на пять столетий раньше, что повлияло на общественные отношения. Однако в северную часть континента данная технология пришла значительно позже. Ранее считали, что это случилось только в самом начале нашей эры. Но недавно проведенные раскопки отодвинули начало новой эпохи на двести лет.



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