 

Американцы создали устройства для сбора энергии от движения тела

04.09.2021, 0:46, Новости дня
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Конструкция нового устройства не отличается особой сложностью, но принесет большую пользу, отмечают разработчики из университета в Северной Каролине (США). Они создали прибор для генерирования небольшого количества энергии от движения человеческого тела.

Пластина из галлия или индия помещена в герметичный корпус, заполненный гидрогелем, в котором растворены соли. Когда человек движется, пластина свободно плавает в соляном растворе, из чего получается небольшое напряжение электрического тока. Его сила также невелика, но вполне достаточна, чтобы подзаряжать умные часы и даже смартфон.

Если масштабировать такое же устройство, то можно поместить его в воду у морского берега и собирать, таким образом, энергию волн. Получится настоящая электростанция.



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