В США отказались назначать спецпредставителя по Донбассу

США не будут назначать от Госдепа нового спецпредставителя по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Я не жду нового специального посланника из США, но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. Я думаю, что это часть наших обязательств перед Украиной – противодействовать созданию оружия из «Северного потока 2» Россией и помочь Украине избежать наихудших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы РФ не могла использовать энергию в качестве оружия», – отметил он, отвечая на вопрос о возможности назначения спецпредставителя госдепа по Донбассу в блиц-интервью телеканалу «Дом», передает РИА «Новости».

Депутаты Верховной рады Украины в мае на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросили назначить спецпредставителя по Украине.

Отмечается, что спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, как спецпосланник Байдена будет влиять на «Северный поток – 2».