Космонавт поймал улетевшую в открытый космос деталь модуля «Наука»

Космонавт Петр Дубров смог поймать крышку разъема кабеля электропитания на модуле «Наука», которая улетела в открытый космос во время проведения работ за пределами МКС.

«Так, одна крышка улетела», – сказал Дубров при попытке убрать деталь в специальный бокс во время переговоров, которые транслируются на сайте Роскосмоса. Чуть позже космонавт доложил, что поймал улетевшую крышку и убрал ее в бокс, передает ТАСС.

Напомним, в 17.41 мск пятницы российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для интеграции модуля «Наука» с МКС. Как ожидается, выход в открытый космос продлится 7 часов 5 минут. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии, российские космонавты ответили, что у них «все замечательно».

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС) 29 июля. Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены. О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ Александр Хохлов.