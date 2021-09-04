 

«КамАЗ» протаранил эстакаду на Ленинградском проспекте в Москве

04.09.2021, 0:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАвтобетоносмеситель «КамАЗ» протаранил ограждение и упал с эстакады на Ленинградском проспекте российской столицы в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом (ТТК).

«Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто», – говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На месте работают оперативные службы. Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта, водителей просят планировать маршруты в объезд места ДТП.

«Движение по Ленинградскому проспекту в района дома 27 в сторону центра полностью перекрыто из-за падения автомобиля «КамАЗ-миксер» с разворотной эстакады. По предварительным данным водитель автомобиля «КамАЗ» двигался по разворотной эстакаде в сторону области и не справился с управлением, в результате чего произошло его падение на проезжую часть Ленинградского проспекта в сторону центра», – говорится в сообщении Telegram-канала Госавтоинспекция Москвы.

«Водитель «КамАЗа» в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей». В результате падения «КамАЗа» на проезжую часть, другие участники дорожного движения не пострадали», – сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Напомним, 29 августа 33-м километре Калужского шоссе в Москве перевернулся грузовик.



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