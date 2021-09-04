 

День Агафона Огуменника: что нельзя делать в православный праздник 4 сентября

04.09.2021, 0:30, Разное
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Осень на Руси считали особой порой в году, когда человек пожинает плоды своих трудов и помыслов. Начало сентября богато многими народными поверьями. Одним из важных дней считалось 4-е сентября.

В этот день, согласно приметам, нельзя отказывать кому-либо в его просьбах. Нельзя совершать злые деяния и думать о чем-то плохом. Такие действия могут перечеркнуть всю работу, которую человек делал за год. В то же время добрые поступки в этот день смогут компенсировать все грехи за год.

4 сентября – день Агафона Огуменника. Православные верующие чтят в этот день святых Зотика, Феопрерия, Акиндина, Зинона, Севариана, Агафоника. В этот день несколько христиан стали жертвами язычников во времена правления Максимиана в четвертом веке.

Предки переделали имя святого Агафоника на свой лад и сократили его до Агафона. Также русские добавили к нему приставку Огуменник, что означало взятое из язычества поверье. Люди на Руси верили, что в этот день чудит леший. Он может раскидывать в лесах сено, хранящееся в огуменнике (сарае для хранения зерна).

4 сентября крестьяне ходили охранять огуменник от лешего. Для этого они очерчивали строение кругом.

Считалось, что в этот день нельзя начинать новые дела и новые отношения. Они обречены на крах. Нельзя убираться и особенно подметать в этот день. Люди верили, что вместе с мусором можно вымести счастье и достаток.

Нельзя 4 сентября дарить и принимать подарки. Это тоже может принести потери.



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