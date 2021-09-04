Питерский школьник поймал момент славы, запилив трэш-металл на линейке

Питерский старшеклассник Егор Гудым получил больше 700 тыс. просмотров в тик-токе, выложив ролик своего выступления 1 сентября на праздничной линейке. Любитель музыки сыграл кавер своей любимой группы Slaughter to Prevail («Резня ради господства») в жанре дэткор-металл (это который с грязным рыком и скрежетом).

Ролик набрал почти 560 тыс. просмотров уже за первые сутки. Пользователи в комментах дивятся, что Егору разрешили сыграть дэткор и никто не остановил страшную музыку, исполненную перед учителями, родителями и соучениками. Юный меломан объяснил, что в школе все знают о его стремлении к музыке.

Звездность Егора Гудыма поднялась еще на уровень вверх, когда свой респект ему выразил и репостнул ролик сам вокалист Slaughter to Prevail Александр Шиколай, откомментивший выступление: «Правильное 1 сентября».

Питерскому школьнику, похоже, ничего, кроме славы, за это не будет, в отличие от хабаровской учительницы, исполнившей на торжественной линейке танец живота и ее коллеги из Тагила, просто проспавшего всё 1 сентября, невзирая на попытки коллег и начальства дозвониться и напрасно звеневший будильник. То ли потому, что это Питер, то ли оттого, что классическую гитару купить и учиться играть на ней хоть Паганини, хоть металл – это для любого директора школы уже культура, а вот танец живота несмотря на историю длиной не в одну тысячу лет – пока нет.

Фонтанка

—