Карты подскажут, как добиться задуманного в этом сентябре: Таро-прогноз

Сентябрь 2021 года открывает перед представителями разных знаков зодиака много положительных перспектив. Нужно успеть вовремя поймать удачу за хвост. Прогноз по картам Таро поможет вам полезными советами, которые вы можете использовать для достижения своих целей.

Овен

Первая декада месяца пройдет под картой «Император». Вы легко сможете добиться всего, к чему давно стремились. Главное – это брать больше ответственности на себя и не перекладывать собственные обязательства на других людей.

Середина месяца у вас ознаменована картой «Мир». Вы сможете найти внутреннюю гармонию, и это поможет вам уладить все конфликтные ситуации, сблизиться с людьми, найти со всеми взаимопонимание.

В конце месяца выпала карта «Влюбленные». А это означает, что вам предстоит принять жизненно важное решение. Это будет неизбежно, поэтому проигнорировать его не получится. Старайтесь тщательно взвешивать все свои шаги.

Телец

В первой декаде месяца выпала карта «Солнце», что гарантирует вам успех в любых сферах деятельности. Действуйте планомерно и поступательно, у вас все получится.

Середина месяца ознаменована картой «Влюбленные». Вам предстоит сделать очень серьезный выбор, от которого будет зависеть ваше будущее счастье. Действуйте по своему усмотрению, не позволяйте сбить вас с толку, будьте предельно собранными.

«Верховная жрица», которая закрывает месяц, предупреждает о том, что не нужно торопиться. Завершите свои дела без спешки, доверяйте своей интуиции, не совершайте необдуманных поступков.

Близнецы

Начало месяца у вас будет проходить под знаком карты «Отшельник». А это значит, что вы должны отказаться от спешки и суеты, а также заострить свое внимание на внутреннем мире. Так вы обретете равновесие и подготовитесь для предстоящего «рывка».

Середина месяца – это карта «Повешенный». Это значит, что вам не нужно торопить события, поскольку повлиять на скорость вы не можете. По-прежнему оставайтесь спокойными.

В конце месяца выпала карта «Дурак», поэтому будьте бдительными. Не ищите подвохов там, где их нет, и в то же время будьте начеку, чтобы не попасть в сети недобросовестных людей.

Рак

Начало месяца ознаменовано картой «Императрица», и это означает, что вы можете смело положиться на судьбу. Не принимайте решения на эмоциях и не торопите события, пусть все идет своим чередом.

В середине сентября вам жить по прогнозам карты «Маг». Вам открывается путь к новым идеям. Это поможет не только наладить дела в быту, но и получить дополнительную прибыль.

В конце месяца выпала карта «Умеренность». Ее название говорит само за себя. Не торопитесь, избегайте во всем чрезмерности. Продумывайте каждый свой шаг и правильно расставляйте приоритеты.

Лев

В начале выпала карта «Влюбленные». Вам предстоит принять важное решение. От него будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь, поэтому постарайтесь все продумать до мелочей, чтобы после не пожалеть (вернуться назад будет уже невозможно, как и проигнорировать принятие решения).

В середине выпала карата «Маг», что позволяет вам смотреть в будущее с оптимизмом, поскольку грядут новые идеи и возможности.

В конце сентября выпала карта «Правосудие». Это значит, что нужно быть предельно осторожными. Придется расплачиваться за совершенные ошибки, но и добрые дела не останутся незамеченными (будет вознаграждение).

Дева

Начало сентября – карта «Повешенный» советует вам положиться на судьбу и не принимать важных решений. Возможно, некоторые дела придется отложить, но это не значит, что вы не найдете, чем заняться для улучшения своей жизни.

В середине выпала карта «Императрица», что позволяет вам надеяться на лучшие перемены. Однако они наступят не так быстро, как хочется, придется подождать.

В конце месяца выпала карта «Луна». Это означает, что вас могут одолевать страхи и сомнения. Не нужно себя накручивать, если они безосновательны. Настраивайтесь на позитив, и это поможет вам избежать неприятностей.

Весы

Первая декада ознаменована картой «Смерть». А это значит, что все старое и отжившее следует оставить позади и больше к нему не возвращаться.

В середине месяца вас ждет прощание с иллюзиями, поскольку выпала карта «Башня». Продолжайте то, что начали в начале сентября. Расставайтесь с токсичными людьми и оставляйте позади все, что вам мешает.

Последняя декада находится под картой «Мир». Если вам удастся справиться с прошлыми ошибками и принять все новое и лучшее, сентябрь закончится на позитиве. Вы обретете внутреннюю гармонию и сможете решить все проблемы.

Скорпион

Начало месяца ознаменовано картой «Луна». Это означает, что вам следует избавиться от страхов и иллюзий, не доверять слухам и настраиваться исключительно на позитив.

В середине месяца выпала карта «Колесница», и это значит, что пришло время действовать. Если вы не будете медлить и активно приметесь за работу, у вас все получится наилучшим образом.

Последняя декада находится под картой «Умеренность». Сейчас пришло время немного остановиться, продумать все свои дальнейшие шаги и приступить к работе. Честный и добросовестный труд поможет обрести успех.

Стрелец

Первые десять дней вас ждут отказ от прошлого негатива и желание двигаться вперед по новому пути, поскольку появилась карта «Башня». Не сопротивляйтесь изменениям, они неизбежны.

В середине месяца выпала карта «Дурак». Именно поэтому вам следует быть бдительными. Вас могут обмануть, поэтому будьте начеку. А если вы сами захотите кого-то обмануть, лучше сразу откажитесь от этой затеи.

В конце месяца вам выпала карта «Маг». Это означает, что появятся новые возможности для заработка и для улучшения жизни в будущем.

Козерог

В начале сентября выпала карта «Мир», что означает благополучное наступление осени. Вы решите все дела и обретете внутреннюю гармонию.

Середина месяца ознаменована картой «Луна». Вас могут «атаковать» недоброжелатели, поэтому старайтесь обращать меньше внимания на слухи и домыслы. Настраивайтесь на позитив и не тратьте энергию попусту.

В конце сентября вам выпала карта «Суд». Вы сможете получить то, что заслужили. Если хорошо работали и все правильно делали, получите вознаграждение. В любом случае придется много работать ради улучшения условий будущей жизни.

Водолей

Первая декада сентября ознаменована картой «Дурак». Это означает, что события могут пойти не по намеченному плану. Постарайтесь проявлять бдительность, меньше эмоций и объективно оценивайте происходящее (без иллюзий).

В середине месяца выпала карта «Луна», поэтому тщательно проверяйте всю поступающую вам информацию и ведите себя максимально осторожно. Это поможет вам избежать неприятностей.

В конце сентября выпала карта «Смерть». Это означает, что грядут хорошие перемены. Не сопротивляйтесь ничему новому, не держитесь за старое, примите жизнь такой, какой она есть.

Рыбы

В первой декаде выпала карта «Правосудие», что призывает вас поступать по справедливости. Руководствуйтесь исключительно добрыми мотивами и избегайте искушений. Не поддавайтесь разрушительным эмоциям и дождетесь позитивных перемен.

Середина месяца ознаменована картой «Умеренность». Позитивные перемены уже на пути, однако вам не стоит ускорять события. Ждите спокойно, все наступит в свое время, поскольку чрезмерные усилия только провоцируют сопротивления.

В конце месяца вас ждет помощь близких или вы сами ее кому-то окажете, поскольку выпала карта «Иерофант». Правильно расставьте приоритеты, и месяц закончится успешно.