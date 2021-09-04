 

Певица возмущена программой “Спасите Азизу” и считает себя счастливой

04.09.2021, 0:18, Разное
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Еще недавно певица Азиза делилась своим счастьем на всю страну: она вышла замуж за своего итальянского избранника Алессандро. Однако журналист Андрей Малахов (который, кстати, рассказал о свадьбе знаменитости первым) провел собственное расследование и выяснил, что муж артистки не является тем, за кого себя выдает. Реакция Азизы не заставила себя долго ждать.

Сенсационное разоблачение

Певица рассказывала о том, что ее муж — итальянец, обеспеченный человек. Однако Малахов выяснил, что это не совсем так. Мужа Азизы зовут Александр, он русский, родился и вырос в России. Его отец сидел в тюрьме, а мама — аферистка.

Все это было показано в рамках передачи «Прямой эфир» на всю страну. Выпуск назывался «Спасти Азизу». Малахов призывал к тому, чтобы артистке открыли глаза на то, кто находится рядом с ней, и чтобы она сама была осторожна и не теряла бдительности.

Возмущения Азизы

Этот выпуск шоу Малахова не на шутку разгневал Азизу. Она отметила, что ее не нужно спасать сейчас, когда она счастлива. Да и кто вызывается спасать? Мила Романиди, с которой сложились не самые простые отношения? Салтыкова, с которой Азиза видится несколько раз в год от силы? Или Шаганов, которого певица видела однажды мельком?

Таким образом артистка перечислила всех гостей передачи, которые присутствовали на эфире и охали-ахали, узнавая подробности биографии Александра. Самыми искренними из всех гостей Азиза назвала Людмилу Поргину и Аллу Довлатову, которые с тревогой наблюдали за тем, что показывали на экране.

Азиза отметила, что спасать ее нужно было в 1991 году, когда для нее наступили нелегкие времена, и когда она оказалась в сложной жизненной ситуации. Но тогда все от нее отвернулись. «Лицемеры!», – охарактеризовала своих коллег по шоу-бизнесу и приятелей Азиза, еще раз подчеркнув, что в помощи она не нуждается и что ощущает себя счастливым человеком.



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