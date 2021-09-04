 

В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая

04.09.2021, 0:08, Новости дня
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“В 21.49 поступила заявка. Ранг пожара 2, техника следует. Возгорание на первом и втором этажах с переброской на крышу здания”, – отметили в ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, что на месте работают 15 спасателей и четыре единицы техники.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3029265870625279

Пока неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.

Видео пожара в соцсетях публикуют СМИ и очевидцы.

Контекст:

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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