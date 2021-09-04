Витренко о “Северном потоке – 2”: Россия не готова играть по европейским правилам

“Северный поток – 2” не должен заработать совсем, […] потому что сейчас Россия не готова играть по европейским правилам, она продолжает использовать газ как геополитическое оружие, и поэтому сейчас нет предпосылок для того, чтобы “Северный поток – 2″ заработал в коммерческом режиме, чтобы Германия позволила это сделать”, – сказал он.

Глава “Нафтогазу” согласился, что технически газопровод “будет достроен в ближайшие недели, но это не значит, что ему позволят работать в коммерческом режиме”.

“То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти. […] В коммерческом режиме этот проект не сможет работать до тех пор, пока его не сертифицирует немецкий регулятор. И это еще должно быть подтверждено Европейской комиссией”, – объяснил Витренко.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

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