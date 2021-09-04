Спасатели ликвидировали пожар в костеле Святого Николая в Киеве. Огнем поврежден орган – ГСЧС

“По состоянию на 23.00 открытого огня внутри костела нет. Ситуация полностью контролируется, пожар был на площади 80 м2. Огнем поврежден орган. Проводится тушение и детальное обследование здания”, – говорится в сообщении.

В 23.26 пожар ликвидирован, добавили в ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Отмечается, что “предварительно жертв и пострадавших нет”.

В ГСЧС опубликовали в Facebook оперативное видео с места пожара.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/2952408305000140/

Контекст:

В ГСЧС сообщали, что заявка о пожаре в костеле Святого Николая поступила 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания.

В Минкульте Украины подчеркнули в Facebook, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м2.

По информации ГСЧС, в 22.40 пожар был локализован. Руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага говорила, что, по предварительным данным, частично разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела.

К тушению были привлечены 80 спасателей и 16 единиц техники, добавили в ГСЧС.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

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