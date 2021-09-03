Малюта Скуратов мог «проезжать мимо»

Соратник Ивана Грозного Малюта Скуратов, согласно одной из версий, мог не убивать митрополита Московского и всея Руси Филиппа, а просто «проезжать мимо». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Вторая версия простая, что он (Малюта Скуратов — ред.) его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо»,

— пояснил Путин в ответ на вопрос модератора заседания Сергея Брилева, который напомнил президенту о его недавнем разговоре с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

30 августа Руденя рассказал Путину об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте древнего Отроч монастыря, где умер митрополит Филипп. «Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа», — сказал Руденя.

Президент добавил, что «это только одна из версий».

Путин провел 1 сентября открытый урок по истории во Владивостоке. Говоря о внешней политике Петра I, Владимир Путин перепутал Северную и Семилетнюю войны, а ученик из Воркуты поправил президента. «Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал он. Президент улыбнулся и кивнул в ответ.

Директор школы №35 в Воркуте Юлия Рябцева возмутилась поведением своего ученика. «Какая-то определенная наглость», — прокомментировала она.

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