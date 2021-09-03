 

В РФ бушует банковский троян QakBot

03.09.2021, 23:52, Новости дня
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Как стало известно, уже десять с половиной тысяч россиян пострадали от банковского трояна QakBot, который бушует на территории РФ в своей новой версии.

Быть может, кому-то количество пострадавших покажется не таким уж большим. Ведь пользователей в РФ на много порядков больше. Но в «Лаборатории Касперского» отмечают, что в этом году именно упомянутый троян атаковал на 65% устройств больше, чем в прошлом. Кстати, впервые его обнаружили в сети еще 14 лет назад.

Опасность трояна QakBot в том, что, попав на ваше устройство, данный вредонос постепенно добирается до ваших аккаунтов в банках и платежных системах. В результате у жертвы начинают пропадать деньги. Также троян «читает» электронную переписку и копирует логины и пароли.



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