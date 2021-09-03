Россия вошла в тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом

По данным статистики, за последний год среднемесячный трафик мобильного интернета во всем мире составлял около 66 миллионов терабайт. Это гигантское количество данных было распределено между 5 млрд 300 млн пользователей мобильных устройств, подключенных к глобальной сети беспроводным способом.

Как отмечают аналитики компании StockApps, мобильным интернетом сегодня пользуется две трети живущих на Земле людей. В Европе их доля составляет 86%, в Северной Америке – 84%. В других регионах – меньше, но еде же один гигабайт дешевле?

Оказывается, цена 1 Гб в Израиле составляет всего 5 центов. На втором месте Италия со средней стоимостью 27 центов. И следом за ней сразу же расположилась РФ – 29 центов. А в США 1 Гб мобильного интернета обойдется уже в 3 доллара 33 цента. Дороже всего в Греции – 8,16 долл.