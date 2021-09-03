Талибы начали праздновать захват Панджшера

Талибы (запрещенное и признанное террористическим в РФ движение «Талибан») в Кабуле после сообщений о захвате провинции Панджшер начали отмечать это событие со стрельбой, также празднования заметили и в других афганских городах.

«Жителям Кабула не следует беспокоиться. Ведется стрельба в воздух. Мы призываем всех вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер», – цитирует заместителя главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадуллу Васика РИА «Новости».

В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.

Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.

Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».