 

Киев заявил об участии США в «широком формате» обсуждения Донбасса

03.09.2021, 23:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВопросы урегулирования в Донбассе будут обсуждаться в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) с привлечением США, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«С сегодняшнего дня, начиная с этой встречи (президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского) все вопросы, которые касаются Донбасса, будут обсуждаться не только исключительно в нормандском формате, но и в более широком формате, который будет включать США», – приводит слова Стефанишиной ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений. В ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «…Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны РФ в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».



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