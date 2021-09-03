Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы

Генеральная прокуратура Гватемалы приступила к расследованию подозрений о подкупе президента республики Алехандро Джамматтеи гражданами России, передает Reuters заявление официального представителя генпрокурора страны Хуана Луиса Панталеона.

По словам официального представителя генпрокурора Гватемалы, президент республики Алехандро Джамматтеи пока не стал фигурантом расследования, так как ему не объявлен импичмент, сообщил «Коммерсант».

Как информирует Associated Press, прокуроры Гватемалы также выдали ордер на арест сбежавшего в США экс-руководителя антикоррупционного отдела Хуана Франциско Сандовала, который инициировал расследование. В июле Сандовал был уволен под предлогом отказа исполнять поручения. После увольнения он сообщил, что располагает свидетельскими показаниями о взятке Джамматтеи за право работать в порту Гватемалы, и покинул страну вместе с документами по делу.

Как утверждает неназванный источник The New York Times, якобы являющийся свидетелем по этому делу, представители добывающей компании с якобы российским финансированием доставили в резиденцию президента Гватемалы ковер, полный денег. После этого, по словам Сандовала, один из «россиян» сказал, что «с портом им открыты двери».

После того как Сандовал сообщил о показаниях, компания Atlantic Bulk Cargo сообщила о намерении арендовать часть гватемальского порта Санто-Томас-де-Кастилья, информирует гватемальское издание La Hora. В августе Национальная портовая компания Санто-Томас-де-Кастилья (EMPORNAC) сообщила о предложении компании MayaNiquel построить объекты на неиспользуемой территории порта и вложить в проект 30 млн долларов.

Напомним, 16 августа президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок. Ранее Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.