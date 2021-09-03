Мнение: “Русские хакеры”

Сообщают https://russian.rt.com/russia/article/902663-doc-film-andrei-loshak-russkie-hakery-inostrannoe-finansirovanie, что осенью грядет премьера документального шедевра про "русских хакеров", которые взламывают выборы в США и назначают американцам президентов. Снимать правдивую правду о русских хакеров будет бывший журналист телеканала "Дождь" Лошак, получающий финансирование от "Радио Свободная Европа".

Вот это особенно прекрасно:

Интервьюер:

— Поговорим теперь об Evil Corp. Вы давно следите за деятельностью этой группы хакеров. Что можете о них рассказать?

Брайан Кребс:

— Все участники Evil Corp, которые попадали в моё поле зрения, были на Украине. Пять-шесть из них были задержаны в 2011 или 2012 году в рамках расследования. В Evil Corp был хакер под ником «Танк» — внук или крестник кого-то из высокопоставленных политиков региона Украины. Тоже был задержан, но потом довольно быстро отпущен. Он продолжает работать в сфере киберпреступности, но вкладывает доходы от этой деятельности в украинские предприятия местного уровня — легализует свои доходы.

Интервьюер:

— Evil Corp — это же группа российских граждан? Сейчас они базируются в России?

Брайан Кребс:

— Не уверен, что так и есть. Да, там есть россияне, работающие в России. Я три-четыре года просматривал их переписку в Jabber — приватные беседы пары десятков хакеров. Там они обсуждали и свою работу, и личную жизнь. Было видно, что они работали с людьми из России, Великобритании, Северной Европы — вряд ли это был чисто российский клуб. Я бы удивился, если бы те люди с Украины не были к нему причастны.

Но постойте, нам же нужны российские хакеры, зачем же вы про Украину речь заводите…

Так как расследование комиссии Мюллера закончилось пшиком, а "Рашагейт" лопнул, тема казалось бы должна была затухнуть (тем более, что Трампа все-таки смогли отстранить от власти, причем осталась масса вопросов о законности победы Байдена), но нет. Для полной аутентичности не хватает только интервью с агентом Ми-6 Стилом (куратором Скрипаля), который по заказу Фонда Клинтонов подготовил пресловутое "досье Стила" (это там, где Трамп зажигал с проститутками в московском отеле), которое не выдержало столкновения с фактами. Ну а ближе к выборам 2022-го года в США тему явно будут поднимать снова, чтобы обвинить Трампа и республиканцев в сговоре с русскими хакерами, которые хотят отстранить Байдена от власти (хотя в текущих реалиях, Байдена менять явно нет нужды). Ну а тут и "доказательная база из России" подъедет. Как раз ее сейчас и финансирует "Свободная Европа".

Сильно удивлюсь, если Лошак не связан с американским или британским разведсообществом, где с 2016-го года и конструировались все подобные истории, позднее распространяеемые через созданные спецслужбами сети влияния, вроде вскрытой операции "Integrity Initiative".

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