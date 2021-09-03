Этой осенью френч будет популярен как никогда: тренды модного маникюра на любую длину ногтей

У каждого маникюра бывают всплески популярности, французский не исключение. Для многих современный френч остается фаворитом среди других дизайнов. И это неудивительно, ведь вариантов такого маникюра немало. В нашей статье мы рассмотрим различные виды френча.

Ультратонкий и широкий

На пике популярности остается маникюр, который больше знаком девушкам как микрофренч. Едва заметная полосочка на кончиках ногтей выглядит лаконично и естественно. Поэтому даже на коротких ногтях маникюр будет стильно смотреться.

Также красиво смотрится модный цветной микрофренч. При этом полоска на конце может быть двойной.

Противоположный по дизайну вариант с широкой полоской тоже остается популярным в новом сезоне.

Цветной и разноцветный френч

Сейчас большой популярностью пользуются разноцветные ногти. Покраска их в разные цвета стало модным трендом нейл-арта еще в прошлом сезоне. Поэтому современный френч со стильными разноцветными кончиками актуален как никогда.

Кроме того, в тренде 2021-2022 и более яркие и даже контрастные варианты. В тренде и черный френч, и нежные пастельные сочетания, и весьма необычные двухцветные тандемы, которые есть и на примерах ниже.

Геометрический и асимметричный френч

Нестандартный, острый, геометрический френч, косой – именно так называют маникюр с необычной по форме полоской на конце. В сезоне 2021-2022 асимметричные варианты френча остаются достаточно популярными. Это могут быть и цветные, и классические белые полоски.

Френч с дизайном и без

Украшать или нет и без того идеальный французский маникюр – дело вкуса каждой модницы. Но если вам не хватает в дизайне какой-то изюминки, всегда можно обратиться за модным декором или красивым нейл-артом.

Модными в этом сезоне будут изящные композиции со стразами, с акцентными анималистическими рисунками или цветочными росписями. Очень стильно будут смотреться с нестандартным маникюром металлические лаконичные украшения в виде проволоки или заклепок. Отличную пару модном френчу составят крутые наклейки.

Объемный и прозрачный френч

Любительницам длинных ногтей, которые любят удивлять и не боятся ярких и оригинальных ногтей, однозначно понравятся примеры объемного французского маникюра. Невероятно красивые эффекты и сияющие узоры на кончиках пальцев смотрятся очень круто и шикарно.

Не менее актуальным вариантом френча станут изящные прозрачные кончики. Такой маникюр выглядит очень интересно и небанально.

Маникюр с фольгой и декором

Выделить кончик можно не только другим оттенком, есть еще другие варианты. Например, можно использовать для этих целей глиттер или фольгу.

Необычный френч с рисунком и в стиле омбре

В 2021-2022 годах аккуратную полоску можно смело заменить на легкий узор на кончике ногтя. Это может быть цветочный веночек или веточка, абстрактный узор, напоминающий облако, морскую волну или радугу.

Такой фантазийный френч всегда будет выглядеть интересно и гармонично. На выделенном кончике, в принципе, можно нарисовать все что угодно или использовать более простой и стильный вариант со стемпингом.

Еще один вариант французского маникюра, который заслуживает место среди модных нейл-трендов, – это френч с затемненным кончиком в стиле омбре. Растяжка цвета может идти не только на кончик. Градиентом может быть сделана основа, тогда как кончик остается классическим белым.