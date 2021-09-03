 

На границе Польши и Украины построят новый пропускной пункт

03.09.2021, 23:14, Новости дня
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“Сегодня на территории Польши мы заложили краеугольный камень для начала строительства нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство. 19 мая 2020 года здесь определили инвестора для строительства автомобильного пункта пропуска в Нижанковичи – Мальховичи. Тендер на строительные работы также состоялся. Все готово к началу строительства”, – написал он.

Пункт пропуска планируют запустить через четыре года. Он будет рассчитан на автомобили и автобусы весом до 3,5 тонн. На строительство потратят 109 млн злотых ($28,7 млн).

С украинской стороны к пункту пропуска построят дорогу. На участок дороги Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый длиной 46 км потратят €19 млн. Ремонт начали в марте 2021 года и планируют завершить в декабре 2022 года, выполняет его польская фирма.

“Мне бы хотелось, чтобы границ между Украиной и ЕС не было вовсе. Поэтому насколько это возможно, мы стараемся сделать пересечение государственной границы удобным, ведь Львовщина – западные ворота Украины в Европу и наоборот”, – добавил Козицкий.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/4257422594294382

Контекст:

На польско-украинской границе находится, согласно интерактивной карте на сайте Госпогранслужбы, восемь автомобильных пунктов пропуска. Весной 2020 года все они, кроме двух, были закрыты из-за пандемии коронавируса. По мере ослабления карантинных ограничений их постепенно открывали.

По данным МИД Украины, для украинских туристов Польша пока закрыта, приехать туда можно только по работе, учебе, на спортивные соревнования или к семье.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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