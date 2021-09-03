Украина за день завоевала 10 медалей на Паралимпиаде, число случаев штамма “Дельта” в стране возросло. Главное за день

Украина завоевала уже 94 медали на Паралимпиаде

3 сентября в Токио в 10-й день летних Паралимпийских игр 2020 года спортсмены из Украины завоевали 10 наград, общее число медалей достигло 94. По общему количеству наград Украина находится на четвертом месте, по количеству золотых – на пятом.

Пожар в костеле Святого Николая

В Киеве вечером 3 сентября произошел пожар в костеле Святого Николая. О возможных пострадавших информации не поступало.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар локализовали.

Число случаев штамма “Дельта” в Украине возросло

По состоянию на 31 августа в Украине подтвердили 855 случаев штамма коронавируса “Дельта”. В Минздраве отметили, что больше всего случаев штамма “Дельта” зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

В Украину идут заморозки

В ближайшие дни в Украину придут первые заморозки. По данным синоптиков, погоду в стране 4–6 сентября будет определять мощный антициклон. В связи с этим существенных осадков не ожидается, однако по температурным показателям ночи и дни будут становиться значительно холоднее.

Рекордный урожай в Украине

В 2021 году Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. На площади 10,2 млн га было намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Начался конкурс на пост членов ВСП

Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия (ВСП). Документы у претендентов на должность будут принимать до 27 сентября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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