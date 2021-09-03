На US Open Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертый круг турнира

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03.09.2021, 23:14, Новости дня
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Соперницей украинки, занимающей пятое место в мировом рейтинге, была россиянка Дарья Касаткина, занимающая 27-ю позицию в рейтинге WTA.

В начале игры теннисистки выигрывали каждая свою подачу до счета 4:4, затем украинка выиграла подачу соперницы и первый сет. В начале второго сета Свитолина оформила брейк и довела поединок до окончательной победы – 6:4, 6:2.

Свитолина осталась единственной украинкой, которая продолжает борьбу за одиночный титул на US Open.

В четвертом круге первая ракетка Украины сыграет против Симоны Халеп из Румынии, которая в мировом рейтинге занимает 13-е место.

На турнире в США украинка сеяна пятой, румынка – 12-й.

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн. Чемпионы мужского и женского одиночного разряда получат по $2,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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