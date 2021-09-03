В ГСЧС сообщили, что локализировали пожар в костеле Святого Николая в Киеве

“3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по ул. Большая Васильковская 75, в костеле Св. Николая в органном зале возник пожар. В 22.40 пожар локализован”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “предварительно жертв и пострадавших нет”.

К тушению были привлечены 80 спасателей и 16 единиц техники, добавили в ГСЧС.

“Сейчас продолжается ликвидация пожара… По предварительным данным, частично разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания, но об окончательном материальном ущербе можно будет говорить после ликвидации пожара, так как до сих пор наблюдается сильное задымление”, – рассказала в комментарии “Информатор Киев” руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

Видео внутри здания после пожара опубликовал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1900288113485399/

Контекст:

В ГСЧС сообщали, что заявка о пожаре в костеле Святого Николая поступила 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания.

В Минкульте Украины подчеркнули в Facebook, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м2.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

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