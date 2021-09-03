 

В Запорожье школьник на уроке пережил клиническую смерть

03.09.2021, 23:14, Новости дня
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“Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом”, – написал Малашенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10224236270086958&id=1608831870

Инцидент произошел в городской гимназии №8. До приезда скорой реанимационные действия проводили сотрудники школы, инженер по охране труда и медсестра, сообщили жители города в комментариях. 

Зампредседателя Запорожской ОГА Злата Некрасова написала в Facebook, что ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. Она отметила, что в этой школе уже был похожий случай с другим учеником.

“Врачи обеспокоены, второй случай с похожей симптоматикой. Собираем рабочую группу, в состав которой будут входить медики”,  – сообщила Некрасова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1502632700072171&id=100009763652339

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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