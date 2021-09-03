Мнение: О чём врут и что скрывают антиваксеры

Ситуация с коронавирусом в Израиле сейчас в центре внимания. Тот факт, что в стране с долей привитого от CoVID-19 населения более 60% заболеваемость выше, чем в предыдущую волну, буквально воодушевил противников вакцин.

«Ага, – говорят антиваксеры, – мы же предупреждали! Вакцины не работают. Коллективный иммунитет – химера. И вообще ковид становится менее летальным, как и предписывают любому вирусу законы эволюции».

Что тут правда, что ложь, а что 50/50?

Нужно заметить, что вопреки утверждениям саможников с мюридами, Израиль – далеко не лидер по уровню вакцинации. На Земле Обетованной привито 63% населения, а, к примеру, в Сингапуре – уже больше 75%. А в некоторых арабских странах – и более 80% выходит.

Суровая правда в том, что доля населения, которую необходимо привить для коллективного иммунитета, – это показатель расчётный. Зависящий от контагиозности конкретного вируса и штамма. Для «Дельты» необходимая иммунная прослойка находится в районе 90-95% населения. Всего, а не только взрослого, ибо дети и подростки теперь тоже болеют ковидом, и порою – тяжело.

Насколько такое проникновение вакцин достижимо в современном мире? Бог весть… Но антиваксеры вносят в его недостижимость свою немалую лепту.

А вот о чём они умалчивают, так это о том, что в Великобритании, где доля вакцинированного населения такая же, как и в Израиле, заболеваемость CoVID-19 меньше. Вообще, лучше всё посмотреть на картинке.

На всех графиках показатели даны в расчёте на 1 млн чел. для сопоставимости

Как видим, в UK число случаев намного ниже, чем в Израиле, и чем у себя же в предыдущую волну. А в США, где вакцину получили чуть больше половины жителей, заболеваемость растёт теми же темпами, что и в Израиле, хотя и с небольшим лагом.

Наверное, учёные впоследствии смогут это как-то правильно объяснить. В том ли дело, что менее эффективная AstraZeneca на поверку оказалась более надёжной, чем Pfizer и Moderna. Или же есть какие-то особенности поведения людей, делающие их более уязвимыми к ковиду – пока точно не известно.

Ладно, смотрим на ещё предназначение вакцин – спасать от самых тяжёлых исходов.

По госпитализациям всё, в общем-то, в соответствии с ожиданиями. Чем меньше иммунная прослойка, тем больше людей попадает в больницы. К сожалению, российская #статистика здесь не на высоте, и сравнивать не получается. А хотелось бы.

Наконец, самые печальные результаты.

И здесь опять же промежуточный итог ожидаем. Больше вакцинированных – меньше смертей.

Конечно, тут антиваксеры выдвигают решительный аргумент. Мол, это не вакцина защищает, а сам вирус помягчел. Стал более контагиозным, но менее летальным. Скоро и вообще спустится до обычного гриппа по летальности.

Но вот вопрос: как же тогда объяснить более высокие показатели у России с её самой тонкой среди выбранных стран иммунной прослойкой? Почему у нас летальность выше, чем в прошлую волну, хотя теперь и #медицина вроде научилась лечить, и сам штамм якобы подобрел? По графикам это совсем не очевидно…

То есть, лгут нам антиваксеры про «законы эволюции»? А врачи, утверждающие, что «Дельта» более опасна и смертоносна, чем предшественники, выходит, правы?

Ну и какие тогда разумные альтернативы у прививки? Играть в орлянку с SARS-CoV-2 и ждать чудо-лекарства? Самоизолироваться в центре сибирской тайги?

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