Головокружение от доспехов

Жизнь у нас вроде мирная, но даже искусственный скелет — боевой.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Есть маленькая радость: отечественными учеными и конструкторами создан экзоскелет, оснащенный электродвигателями. Для чего? Для чего надо! Этот скелет называется боевым, он может войти в экипировку солдата и в случае чего ляжет за нас костьми.

Нет, не совсем так. Никаких костей в этой конструкции нет. Есть что-то такое, что надевается на солдата… Не могу объяснить, поскольку сам не совсем понимаю. Поэтому приведу абзац из сообщения РИА Новости, разбирайтесь сами: «Новейший экзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом».

Ну и хорошо. Лишь бы не с «грузом-200». Ведь, как выяснилось, образцы экзоскелетов уже использовались нашими военными в Сирии. Только те скелеты были «пассивными», еще без двигателей, и повышали физические возможности солдата за счет механики.

В общем, если будущие археологи через несколько тысяч лет откопают экзоскелет в каске, то подумают, что раньше Землю населяли одни солдаты.

А ведь в штатской жизни этому энергичному скелету тоже нашлось бы применение. Грузчику он не помешал бы, шахтеру или дворнику. Или даже штангисту. Тяжело смотреть, как парень штангу от пола отрывает, а тут набросил на себя эту новинку с моторчиками — и тяни-толкай. Потом его и всю федерацию тяжелой атлетики, конечно, дисквалифицировали бы, но нам к такому не привыкать. Пару крупных чемпионатов наши штангисты из-за допинга уже пропустили.

Неплохо было бы снабдить экзоскелетами магазины для новобрачных — женихи могли бы заинтересоваться. Не всякую невесту вынесешь из загса на руках, они бывают и крупногабаритными. А иной гражданин за жизнь три-четыре раза невест из загса выносит. С возрастом и сам уже на ногах еле держится, а туда же. С экзоскелетом же поверх отутюженного костюма даже такой молодожен не уронил бы ни невесту, ни мужское достоинство.

Еще и о правительстве надо позаботиться. Помнится, оно что-то непрерывно поднимало и никак поднять не могло. Ах да, уровень жизни населения! Поэтому всем министрам — по скелету в служебный шкаф!

Что касается уровня жизни, то беспокоиться нужно не обо всех жителях страны. У некоторых он уже такой, что им опять же пригодился бы экзоскелет. Сто раз читал про обыск у прославленного экс-полковника МВД Захарченко. Уже лет пять прошло, его и в колонию отправили, и новое дело возбудили… Но я не о том. Никак не мог представить изъятые у него миллиарды (сколько это в кубометрах или, как говорят военные, в погонных метрах?), пока недавно не натолкнулся на понятную информацию: пачки и свертки этих купюр, если их сложить вместе, будут весить 1,2 тонны.

Сдвинете вы такие трудовые сбережения с места? А ведь сколько еще чиновников разного ранга лишь при помощи своих порою дряблых мышц ворочают такими деньжищами!

Но давайте с идеями держаться ближе к народу. Простым людям, живущим в деревнях и поселках, экзоскелет нужнее, чем кому-либо. Что говорить: тысячи наших населенных пунктов не газифицированы и не имеют водопровода. Иногда информация из этих мест выглядит даже невероятнее, чем наши замыслы по освоению космоса. Читаешь заголовки сообщений и узнаешь родную страну, которую ни с какой другой не перепутаешь: «В Белгородском районе люди два года сидят без воды при наличии водопровода» или «Без газа деревня умрет? В районе Еловки демонтируют газопровод». То есть в одном месте есть водопровод, но нет воды, а в другом — есть газопровод, но нет газа. В первом случае — это село Стрелецкое, недалеко от Белгорода — два года назад проложили водопровод, но так и не пустили воду, потому что трубы оказались не того диаметра. Во втором — это деревня Еловка Свердловской области — трубы, по которым раньше шел газ к котельной здешнего обанкротившегося предприятия, выкапывают, похоже, для того, чтобы сдать в металлолом. А ведь ранее людям обещали, что к этим трубам подключат и деревню. Жители двух названных населенных пунктов еще долго будут носить воду на коромыслах и пилить-колоть дрова на зиму.

Не найдется ли в стране сотни две-три откосивших от армии экзоскелетов для облегчения физического труда сельских жителей?

Не найдется. У нас все лучшее — военным. В оборонной сфере мы что-то умеем и всегда находим, чем похвастаться. И уже надоела шутка: что бы мы ни делали, получается автомат Калашникова. Тем более что автомат Калашникова тоже не всегда получается. Лет 25 назад, будучи в столице оружейников — в Ижевске, я набрел на журналистскую сенсацию: еще один Калашников сконструировал еще один автомат! Да, местный инженер, однофамилец великого Михаила Тимофеевича, создал автомат — для лепки пельменей. Я сходил на предприятие, мне показали опытный образец — эту мечту домохозяек, это будущее украшение кухонь всего мира. Пельменями, правда, не угостили, но я бескорыстно написал об изобретении в газету. С той поры про тот автомат и того конструктора больше ничего не слышал. Мирового бренда не получилось, а жаль. Ну, знаете, наверное, в некоторых странах, добившихся независимости с помощью автомата Калашникова, изображение этого оружия закреплено на гербах и флагах. Пельменный автомат, сыграй он какую-то роль в истории, вряд ли украсил бы чью-то государственную символику. Не так уж красиво он смотрится. А вот дымящийся русский пельмень на вилке… Всё! Перерыв на обед!

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

—