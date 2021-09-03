Twitter упрощает отключение оскорбительных комментариев

Администрация Twitter сообщает о работе над обновлением алгоритма, который помогает убрать из микроблогов нежелательные комментарии. Речь идет об оскорбительных, враждебных и других текстах, которые позволяют себе некоторые пользователи.

Достаточно будет включить безопасный режим общения, и вы избавитесь от этого спама, обещают разработчики. Большинство оскорбительных сообщений должно быть убрано автоматически и сразу же. Но если алгоритм вдруг что-нибудь пропустит, пользователь получит возможность стереть сообщение одним кликом.

Также за публикацию оскорбительных комментариев Twitter обещает блокировать пользователя. На первый раз срок отключения составит одну неделю.