Глобальное производство смартфонов сократилось на 11%

Анализируя данные за второй квартал, специалисты компании TrendForce пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что количество выпущенных смартфонов с апреля по июнь в этом году на 11% меньше, чем в прошлом.

Причинами серьезного обвала производства названы проблемы в цепях поставок и дефицит полупроводниковой продукции, возникший в результате пандемии коронавируса.

Азия подвела весь мир. Китай, Индия, Вьетнам и другие страны, в которых ранее сконцентрировалось производство комплектующих для электронных устройств, не смогли выполнить и вовремя отгрузить продукцию, заказанную в других странах. И они же сократили внутреннее производство мобильных гаджетов. Всего же за квартал выпущено в мире 307 млн смартфонов.