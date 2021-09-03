 

Глобальное производство смартфонов сократилось на 11%

03.09.2021, 22:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анализируя данные за второй квартал, специалисты компании TrendForce пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что количество выпущенных смартфонов с апреля по июнь в этом году на 11% меньше, чем в прошлом.

Причинами серьезного обвала производства названы проблемы в цепях поставок и дефицит полупроводниковой продукции, возникший в результате пандемии коронавируса.

Азия подвела весь мир. Китай, Индия, Вьетнам и другие страны, в которых ранее сконцентрировалось производство комплектующих для электронных устройств, не смогли выполнить и вовремя отгрузить продукцию, заказанную в других странах. И они же сократили внутреннее производство мобильных гаджетов. Всего же за квартал выпущено в мире 307 млн смартфонов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Манько: Зеленский инициирует помощь ФЛП – 8 тыс. грн. Похоже, в декабре–январе в обращении появятся новенькие хрустящие купюры с ароматом краски

28.07 / “Основные приоритетные задания выполнены”. Хомчак отчитался о работе главнокомандующим ВСУ

20.08 / Аксенов оценил слова Зеленского о быстром способе «вернуть» Крым

10.10 / В программном обеспечении налоговой была заложена ошибка, исправление которой принесло Украине 22 млрд грн – СБУ

10.07 / Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

27.06 / Трое погибших: неадекватный водитель спровоцировал ДТП в Иркутской области

15.12 / 68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет

03.11 / Зеленский допустил роспуск рады, если она не поддержит его в противостоянии с Конституционным судом

14.09 / Компания Renault выпустит два электрических кроссовера

07.01 / 13 человек арестованы во время осады Капитолия, среди них ни одного местного жителя – глава полиции Вашингтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskon[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика