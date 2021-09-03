Байден приказал рассекретить часть данных о трагедии 11 сентября

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ о рассекречивании некоторых материалов, имеющих отношение к теракту в сентябре 2001 года.

«В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках… Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях», – цитирует указ Байдена РИА «Новости».

Сам глава Белого дома отметил, что указ содержит требование к генпрокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев.

Американский президент добавил, что, вступая в должность, взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности.

Напомним, 11 сентября 2001 года экстремисты захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. В общей сложности в результате тех терактов погибли около 3 тыс. человек.