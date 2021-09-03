Кто же они, эти дамочки? Астрологи назвали 3 самых жестоких знака среди женщин

Принято считать, что сильные духом, жесткие и брутальные — это все только про мужчин. Однако есть и женщины, способные быть жесткими, а в некоторые моменты даже выйти за пределы жестокости и сотворить такое, на что ни один мужчина не способен. Это представительницы трех знаков зодиака — самых агрессивных и сильных. С ними стоит быть осторожнее, мало ли что…

Овен

Обычно все Овны приятные в общении и веселые на людях, но в семье это настоящие агрессоры и даже тираны. Причем, именно женщины. Их доброе отношение к вам будет длиться только, пока вы подчиняетесь, во всем соглашаетесь и не встаете у них на пути. Но если вдруг вы посмеете создать даме-Овну трудности, вам не поздоровится.

Женщины этого знака невольно (а иногда и осознанно) берут на себя большинство мужских функций, они буквально их заменяют, как в быту, так и в делах. Возможно, из-за этого идет дисбаланс, женщина становится слишком жесткой, стараясь отстаивать свою позицию до последнего. В своей правоте они уверены на все 100%.

Овны женского пола упрямы, возбудимы, циничны. У них настоящий «талант» раздувать конфликт по поводу и без. Если дама бросает на пол посуду, замахивается или даже кидает что-то в сторону обидчика, то, скорее всего, она Овен. Выбрасывать вещи в окно или выставлять чемоданы за дверь — тоже их любимая «фишка».

Рак

Женщины-Раки могут легко и быстро испортить своему партнеру жизнь, а заодно и всех окружающим. В целом, у них беззаботная и веселая натура, но Раки на беду очень вспыльчивы, даже чрезмерно. Но еще хуже, что они при этом обидчивы и мстительны. Незначительные слова, случайные фразы и поступки, которые другой бы и не заметил, эти дамы будут помнить месяцами, и месть с их стороны не заставит себя ждать.

Правда, на серьезные преступления у Раков, к счастью, не хватает духу. Их месть напоминает подростковые «разборки»: вылить на голову ведро воды, обрисовать краской авто. Словно они еще не распрощались с детством, желая привлечь к себе внимание.

Их обидчивость тоже сродни капризам ребенка. Правда, все не так просто. Если с Раком женского пола поссориться всерьез, она может преследовать, не давать нормально жить, угрожать физической расправой. Это редко доводится до реального преступления, но нервов такая дама точно подпортит немало.

Скорпион

Скорпионы — самые сексуально привлекательные и самые опасные женщины. Это о них говорят «красивая стерва», «бедовая» и прочее в том же духе. Женщина-Скорпион привлекает мужчин и буквально уничтожает соперниц, у нее никогда не бывает близких подруг. Проблема еще и в том, что Скорпионы — самые умные из всех знаков. Такая женщина всегда переиграет вас, как бы вы не пытались ее обойти.

Представительница этого знака прекрасно знает, кого и куда ранить. Они будут подбирать самые хлесткие слова и действия, которые уничтожат любого на их пути в моральном плане. При этом женщина-Скорпион всегда считает, что просто защищается, творит справедливое возмездие. Но ее защита — это только нападение, и в средствах она себя не ограничивает. Скорпионы по праву держат первенство среди самых агрессивных знаков зодиака.